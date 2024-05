Siccità: Malan (Fdi), ‘sinistra muta sul resto si indigna per lapsus Lollobrigida’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Goffo tentativo di Pd e M5S di strumentalizzare le parole del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida pronunciate nel corso del question time di ieri in Senato. Il ministro, rispondendo a un collega sull’agricoltura in Piemonte, si è limitato a ritenere positivo che in quella regione, a differenza della Sicilia, quest’anno non ci sia stata siccità. È bastata questa constatazione per suscitare il risentimento delle opposizioni, rimaste mute sugli insulti a Giorgia Meloni dal palco del 1 maggio e su molto altro”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Il fatto è che, a parte il voluto fraintendimento di oggi, in concreto l’impegno profuso da questo Governo in favore di agricoltori, allevatori, pescatori, e per far fronte proprio al problema della siccità, specialmente in Sicilia, è senza precedenti. Peraltro, come ha spiegato lo stesso ministro Lollobrigida in un video, nel quale ha smontato tutte le falsità di queste ore, la Sicilia è stata scelta come sede del G7 sull’agricoltura, a dimostrazione di quanto strumentali siano le accuse verso il ministro Lollobrigida a cui stiamo assistendo in queste ore”, conclude il capogruppo di Fdi.