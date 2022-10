Siccità: Rota (Coldiretti Milano), ‘bene ‘tavolo acqua’ regionale permanente’

Ottobre 11, 2022

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “Accogliamo con favore l’annuncio che il ‘tavolo acqua’ regionale diventa permanente per garantire un monitoraggio costante delle scorte nevose durante l’inverno, così da intervenire con tempestività e nella maniera più efficace per prepararsi al meglio alla prossima stagione irrigua, scongiurando il più possibile i gravi danni patiti dall’agricoltura lombarda a causa della siccità nel corso del 2022. Ringraziamo gli assessori regionali Rolfi e Sertori per il loro costante impegno”. Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, a margine della riunione del tavolo sulla siccità che si è riunito oggi a Palazzo Lombardia con l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, e quello agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

“Come Coldiretti -precisa Rota- abbiamo sollecitato anche il potenziamento dei bacini di raccolta e un piano di investimenti strutturali per impermeabilizzazioni, pozzi e bacinizzazione dei canali, pronti a individuare in sinergia le priorità di intervento”.