Siccità: Salvitti (Fdi), ‘opposizioni capaci solo polemiche contro Lollobrigida’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ”La differenza tra noi e loro. Da un lato, un ministro della Repubblica Italiana che con grande senso di responsabilità chiede scusa per un evidente lapsus; dall’altro, opposizioni che, evidentemente annichilite dall’azione del Governo Meloni, non riescono a fare di meglio che creare una banale polemica strumentalizzando una semplice frase. Grazie al ministro Lollobrigida, l’agricoltura è stata rimessa al centro dell’azione politica, con interventi puntuali, tra gli altri, anche per fronteggiare la siccità. Le scuse dovrebbero arrivare da chi, negli anni precedenti alla guida della Nazione, non ha approvato alcun piano per risolvere la crisi idrica, che oramai non è più un’emergenza”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.

“Chi oggi punta il dito, stia tranquillo: gli italiani sanno distinguere chi lavora per dare risposte e soluzioni e chi, invece, si erge a giudice del lessico altrui pur di nascondere le proprie mancanze normative o i propri errori progettuali che hanno portato la Sicilia ad essere una delle Regioni che, maggiormente, soffre per la mancanza di acqua. Come ha ben sintetizzato il ministro Lollobrigida, sono solo sciacalli. Perché incapaci di dare una visione strategica ai nostri territori e oggi tentano, attraverso una fumosa polemica, di autoassolversi”, conclude Salvitti.