Sicilia: a Gallodoro in gara consolidamento centro abitato

15 Maggio 2025

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) – La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara per la messa in sicurezza di contrada Landro, a Gallodoro, in provincia di Messina. L’importo dei lavori è di 1,1 milioni di euro, come indicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al prossimo 17 giugno.

«Interveniamo per tutelare i residenti – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al vertice della Struttura commissariale – e riqualificare, sotto il profilo ambientale, un intero versante che gli eventi franosi registrati nell’ultimo decennio hanno reso instabile. Opere come questa, oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità, consentono anche di raggiungere un pieno recupero delle aree urbane».

Volge così al termine, nel comune del Messinese, una vicenda che ha causato negli ultimi quindici anni non poche preoccupazioni a causa dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante nord-orientale del centro abitato. Si tratta di un sito che ha classificazione di rischio molto elevata, R4, sovrastato da una parete rocciosa. Diversi gli episodi di caduta massi, a partire da quelli del 2009, scaturiti dall’alluvione che causò danni a fabbricati e infrastrutture. Nell’area oggetto dell’intervento, che ha una forte densità abitativa e lambisce il centro urbano, sono stati registrati diffusi movimenti franosi superficiali e gravi problemi di ruscellamento delle acque meteoriche. Per questo motivo, il progetto prevede interventi di regimazione, il disgaggio dei blocchi instabili e la collocazione di reti paramassi e di barriere.