Sicilia, Busi (Confindustria): “Maltrattata da Italia e Ue, c’è molto da fare”

27 Novembre 2024

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) – “Per noi è un onore accogliere un gruppo come Maire, società con grande esperienza. Sicuramente porterete qui l’esperienza fatta in altri Paesi e siamo contenti che sia stato ristrutturato un luogo storico come questo: all’inizio eravamo in pochi ed è fantastico vedere cosa siamo diventati”. Lo ha detto la presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, nel corso dell’inaugurazione dell’NX Engineering District di Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico creato nel Parco scientifico e tecnologico della Sicilia.

“Non c’è niente di più bello della Sicilia – ha aggiunto -, ma c’è tanto da fare perché è stata molto maltrattata dall’Italia e dall’Europa ed è ora che venga fuori, perché è nel cuore del Mediterraneo. Sono felice per questo nuovo centro perché finalmente noi imprese avremo il giusto supporto senza essere costretti ad andare al nord. Abbiamo bisogno di andare avanti e di risolvere le nostre problematiche qui. Quanto alla sostenibilità è un costo, ma per noi imprenditori è un preciso dovere”, ha concluso la presidente di Confindustria Catania.