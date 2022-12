Sicilia: fondi Ue, a Palermo Comitato sorveglianza Po Fesr

Dicembre 14, 2022

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) – Riunione oggi a Palermo del Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020. L’incontro si terrà, a partire dalle 9.30 a Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione. Al centro dei lavori la relazione sullo stato di attuazione del Programma, con la proposta di rimodulazione finanziaria e le previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di spesa. Sul tavolo del Comitato anche le informative sulla strategia di comunicazione e sul nuovo Pr Fesr 2021-2027 approvato nei giorni scorsi dalla Commissione europea. Prenderanno parte all’incontro i rappresentanti dell’esecutivo comunitario, dell’Agenzia nazionale per la coesione territoriale e dei ministeri coinvolti, assieme ai responsabili dei dipartimenti regionali e agli esponenti del partenariato economico e sociale (sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria).

E’ prevista la presenza dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. Domani in programma, invece, la visita a due progetti cofinanziati con i fondi europei. I membri del Comitato effettueranno prima un sopralluogo nei cantieri della nuova fermata ‘Politeama’, nell’ambito dell’intervento per la ‘Chiusura dell’anello ferroviario di Palermo’, e poi si sposteranno verso il dipartimento Ingegneria dell’Università, in viale delle Scienze, per osservare i laboratori del progetto ‘Blorin’, una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain per la gestione di scambi energetici e la diffusione delle rinnovabili. Il Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia vigila sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma operativo. L’organismo si riunisce di norma una volta l’anno, monitorando l’avanzamento della spesa e approvando eventuali modifiche ai documenti.