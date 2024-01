Sicilia: Fp Cgil, ‘ok norma stabilizzazione sanità educatori socio-pedagogici’

Gennaio 10, 2024

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “Approvata nella Finanziaria Regionale la norma per la stabilizzazione in Sanità degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, utilizzati durante l’emergenza Covid”. Fp Cgil Sicilia esprime apprezzamento per la votazione di Sala d’Ercole che sblocca così una situazione che finora aveva precluso ad un centinaio di lavoratori la possibilità della stabilizzazione, eccezion fatta per quelli in servizio presso l’Asp di Caltanissetta che invece aveva proceduto ad assicurare continuità occupazionale. “Oggi – dichiara Monica Genovese, segretaria regionale – forse finalmente si sana una ingiustizia, riconoscendo a questi lavoratori il diritto ad avere un ruolo stabile all’interno della Sanità. Vigileremo affinché la norma venga attuata, superando eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla sua applicazione. Abbiamo già visto troppe volte norme votate all’Ars, sbandierate dalla politica come atti di attenzione verso i precari e poi – conclude Genovese – insabbiate per difetti procedurali e normativi”.