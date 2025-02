Sicilia: Frane, in gara i lavori per completare il consolidamento di Fondachelli Fantina

17 Febbraio 2025

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – Ultimo passo in avanti verso il completamento della messa in sicurezza del quartiere Rubino a Fondachelli Fantina, nel Messinese. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara per l’intervento. «Ripristiniamo i normali standard di sicurezza e vivibilità in un’area a forte rischio per la pubblica incolumità – commenta il governatore –. L’attività di pianificazione degli interventi ci consente di destinare risorse utili al completamento di opere strategiche. La nostra priorità, su tutte, è la salvaguardia della pubblica incolumità».

Il bando pubblicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello prevede un importo di gara pari a 1,4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 19 marzo.

Si avvicina così alla conclusione una vicenda iniziata circa tre decenni fa. Avviato negli anni Novanta, il consolidamento del versante, che dista poco più di quattro chilometri dal centro di Fondachelli Fantina, ha attraversato diverse fasi. Quello in oggetto è il quarto lotto, dopo i primi tre completati tra il 1994 e il 2010, in un sito che ha una classificazione R4, ovvero di rischio molto elevato. Sono, inoltre, ancora ben visibili i danni che i movimenti franosi hanno causato alle infrastrutture e a una serie di edifici ma anche alle strade. Tra queste, quelle più danneggiate sono le vie Colonnello Mastroeni e Mazzini. Le soluzioni tecniche previste dal progetto contemplano la realizzazione di opere di raccolta e di canalizzazione delle acque superficiali e la collocazione di paratie di pali e berlinesi.