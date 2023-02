Sicilia: la Compagnia Opera dei pupi siciliani mette in scena ‘Feldesmonda’

Febbraio 20, 2023

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il ciclo di spettacoli ad Alcamo, nel suggestivo Castello dei Conti di Modica. Sabato 25 febbraio, alle 17, la Compagnia Opera dei pupi siciliani Gaspare Canino metterà in scena lo spettacolo Feldesmonda regina della città di Costanza. La città di Costanza è assediata da Tiloferne. Orlando, Rinaldo e Oliviero vanno quindi in difesa della bella regina Feldesmonda. I tre paladini riescono a oltrepassare l’accampamento del tiranno. Al primo assalto, Tiloferne viene infatti sconfitto e ucciso da Oliviero che, innamorato di Feldesmonda, la chiede in sposa.