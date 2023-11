Sicilia: Morte Angela Bottari, Leanza (Pd) ‘Le sue battaglie resteranno un punto di riferimento’

Novembre 17, 2023

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) – “Angela Bottari era una donna coraggiosa, con le sue battaglie per i diritti delle donne e contro ogni forma di discriminazione e violenza, e per il rispetto dei diritti, è stata a lungo protagonista della politica regionale e nazionale. Per tutti i giovani che, come me, credono in un impegno quotidiano in grado di rendere migliore la nostra società, i suoi insegnamenti resteranno un fondamentale punto di riferimento”. Lo dice Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd a proposito della scomparsa di Angela Bottari, nel giorno in cui si è svolta la cerimonia funebre laica nel Palazzo Municipale di Messina.