Sicilia: morte Mimmo Presti, Musumeci ‘Sua vita sia da esempio per i giovani’

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “La scomparsa di Mimmo Presti priva la Comunità della Destra acese ed etnea di uno degli ultimi superstiti di quella generazione (da Cristoforo Filetti a Paolo Tringali) che dal Dopoguerra non si è mai arresa. Umanista di vasta cultura, dirigente scolastico stimato, esponente del Msi e di An, sindaco di Aci Sant’Antonio e senatore della Repubblica, Presti è stato limpido esempio di coerenza ideale. Anche il suo ultimo messaggio, inoltratomi ieri, è improntato ad affetto e stima. Sentimenti sempre da me ricambiati. La sua vita ed il suo impegno siano da esempio ai nostri giovani. Buon viaggio caro Mimmo!”. Lo scrive su Facebook il ministro Musumeci.