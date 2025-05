Sicilia: Nevi, ‘Schifani ama sua regione, non si farà intimorire’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il presidente Renato Schifani è persona coraggiosa, altamente competente, di forte determinazione e che ama senza riserva la sua Sicilia. Il suo faro è il benessere dei siciliani e della sua terra e per tutte queste ragioni non si farà mai intimorire da gesti di violenza di antica memoria. Siamo certi che le Forze dell’Ordine e la magistratura riusciranno in breve a individuare i colpevoli e a consegnarli alla giustizia”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.