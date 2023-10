Sicilia: Personale Asu, Pace (Dc) ‘Stiamo lavorando per la stabilizzazione’

Ottobre 26, 2023

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti della proroga dell’incremento a 36 ore lavorative del personale Asu fino al prossimo 15 novembre e stiamo lavorando insieme all’assessore all’Economia Marco Falcone e all’assessore al Lavoro Nuccia Albano, per cercare le condizioni per avviare dopo quasi 30 anni un percorso di stabilizzazione”, dichiara il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace. “Agli uffici che stanno approfondendo lo studio va il nostro sentito ringraziamento e già nella prossima Finanziaria speriamo di poter predisporre la giusta copertura finanziaria per mettere fine al precariato del personale Asu. Attraverso questo bel gioco di squadra, con gli uffici e gli assessori regionali, vogliamo arrivare quanto prima alla stabilizzazione”.

“Questa volta credo ci siano le reali condizioni finanziarie, giuridiche e politiche per porre fine ad una lunga agonia che si protrae per circa 4000 famiglie da troppo tempo. Gli assessori Albano e Falcone, di concerto con i dipartimenti di riferimento, stanno facendo davvero un grandissimo lavoro. Quando abbiamo iniziato quest’avventura sembrava essere il solito annuncio della politica. Devo ammettere invece che il presidente Schifani e il suo governo stanno dando la dovuta accelerazione per la definitiva soluzione a questa problematica e porre fine al precariato in Sicilia. Registro la volontà quasi unanime di tutto il parlamento di prodigarsi per il raggiungimento di questo ambizioso traguardo, non soltanto il collega Intravaia di FDI ma altri onorevoli colleghi sia di maggioranza che di minoranza stanno impegnando le loro forze politiche per assicurare un assenso unanime in Parlamento”.