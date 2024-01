Sicilia: Polfer, nel periodo natalizia quattro arresti, sanzioni e sequestri

Gennaio 9, 2024

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Quattro persone arrestate, 4 indagati, 6.810 persone controllate, 3 sanzioni amministrative elevate, 2 veicoli sequestrati, 531 pattuglie impiegate in stazione (di cui 12 in abiti civili), 28 servizi di vigilanza automontata lungo le linee ferroviarie e 46 a bordo di 70 treni: sono i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia nel periodo tra il 23 dicembre 2023 ed il 7 gennaio 2024.

In occasione delle ultime festività natalizie sono stati intensificati i servizi di competenza della Specialità in vista del maggior numero di viaggiatori previsti, sia per rientri di siciliani verso le città di origine, che di turisti in visita nelle principali località turistiche dell’isola.

Il 27 dicembre si è svolta la XV Operazione del 2023 denominata “Stazioni Sicure” organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite, nel corso della quale un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi perché deteneva un coltello a serramanico di 19 cm nel proprio zaino. A Palermo gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo per furto aggravato in quanto sospettato di aver trafugato una bicicletta elettrica parcheggiata in una via adiacente la stazione di Palermo centrale.