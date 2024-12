Sicilia: Presidente Ars, ‘nel 2024 affrontato crisi significative ma raggiunti risultati concreti’

24 Dicembre 2024

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “In queste ore che precedono il Santo Natale e l’arrivo del nuovo anno, è consuetudine riflettere sui dodici mesi appena trascorsi. Il Natale è il periodo dei bilanci, delle riflessioni e talvolta della malinconia e dei nodi alla gola. È il momento di guardare indietro con gratitudine per i piccoli traguardi raggiunti e di proiettarci verso il futuro con speranza e determinazione. Con il suo messaggio universale di pace, rinnovamento e comunità, ci invita a considerare il nostro ruolo nelle Istituzioni al servizio della Sicilia e dei suoi cittadini. È occasione per valorizzare anche i risultati ottenuti, pur nella consapevolezza che tanto resta ancora da fare”. Inizia così il messaggio di auguri del Presidente dell?Ars Gaetano Gavagno. “Quest’anno, l’Assemblea Regionale Siciliana ha affrontato sfide significative, e grazie all’impegno comune ha raggiunto risultati concreti. Bisogna però migliorare e si lavorerà per questo- dice Galvagno -Desidero rivolgermi a tutti i Siciliani: a chi vive e lavora nella nostra splendida terra e a chi, pur lontano, conserva nel cuore il legame indissolubile con la propria isola”.

“Il mio pensiero va anche, in modo particolare, a chi oggi si trova senza lavoro, a chi lotta ogni giorno per superare le difficoltà e a chi non perde mai la speranza – aggiunge – Siamo una Comunità ricca di cultura, tradizioni e risorse, e il nostro impegno deve essere quello di creare opportunità per tutti e soprattutto per le nuove generazioni affinché queste possano costruire il loro futuro qui, senza dover lasciare radici ed affetti per cercare altrove una vita migliore. Affettuosamente mi rivolgo anche a chi soffre, agli anziani, a chi vive nella solitudine o affronta momenti di difficoltà e incertezza. Il nostro compito, come Istituzioni, ribadisco, è quello di non lasciare indietro nessuno. Politiche orientate all’equità, alla solidarietà e all’inclusione sono fondamentali per garantire che ogni cittadino si senta parte di una collettività e possa contare su un sostegno concreto nelle sfide quotidiane”.

E ancora: “Con questi sentimenti di speranza e rinnovato impegno, vi auguro un Natale sereno, da trascorrere accanto alle persone che vi sono più care, circondati dall’affetto che rende questo periodo così speciale. Non rimandiamo a domani ciò che possiamo fare oggi. Cerchiamo di godere, quindi, delle piccole cose che sono quelle che realmente arricchiscono la nostra vita. Che sia un momento di vera riflessione, gioia e serenità, capace di rafforzare i legami familiari e comunitari. Per l’anno nuovo, auguro un cammino ricco di opportunità e realizzazioni: che ogni giorno del 2025 porti nuove sfide, ma anche la forza per affrontarle con determinazione e coraggio. Con l’impegno quotidiano di ciascuno di noi potremo costruire una Sicilia più forte, più giusta e più prospera. Ogni contributo sarà un tassello fondamentale per la crescita collettiva, per superare le difficoltà e per cogliere le opportunità che ci attendono. Buon Natale e Felice Anno Nuovo!”.