Sicilia: Presidente Ars, ‘Su finanziaria auspicio è che non ci sia opposizione strumentale’

Novembre 29, 2023

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – “L’auspicio è che non ci sia una opposizione strumentale. Fino a questo momento c’è stata una grande collaborazione. Mi auguro che potremmo approvare la finanziaria nei tempi giusti ma comunque prima del 10 febbraio, la data in cui lo scorso anno abbiamo approvato i documenti”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a margine della cerimonia di consegna dei premi “Camillo Pantaleone”, nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Cerchiamo di migliorare anno dopo anno e cerchiamo di essere in maniera tempestiva vicini alla Sicilia e ai siciliani”, ha concluso.