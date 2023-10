Ottobre 17, 2023

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Aumenterà il numero degli ispettori di lavoro in Sicilia. Aumenterà la presenza degli ispettori. Mi ha chiamato personalmente il ministro del Lavoro, Marina Calderone, per annunciarmelo”. A dirlo è il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, durante la firma del protocollo di Le­ga­li­tà per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­liz­za­zio­ne del nuovo ospe­da­le di Paler­mo Nord-Polo On­coe­ma­to­lo­gi­co di Palermo.