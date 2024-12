Sicilia: Schifani, ‘Bene ok finanziaria Ars, anche quest’anno evitato esercizio provvisorio’

28 Dicembre 2024

Palermo, 28 dic. (Adnkronos) – “L’approvazione della manovra finanziaria da parte dell’Ars rappresenta un risultato importante per la nostra Regione. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo evitato il ricorso all’esercizio provvisorio, dimostrando un grande senso di responsabilità e una visione condivisa da parte di tutto il Parlamento siciliano. Questa approvazione, anticipata anche rispetto alla manovra nazionale, è un segnale di efficienza e di attenzione verso le esigenze dei siciliani. Un ringraziamento particolare al presidente Galvagno per il grande senso istituzionale dimostrato in questa lunga maratona d’Aula”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo l’approvazione della finanziaria.