Sicilia: Schifani, ‘quest’anno chiuderò baracconi in liquidazione che non hanno ragion d’essere’

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Nel corso di quest’anno farò in modo che alcuni baracconi in liquidazione, del passato, si chiudano definitivamente perché non hanno alcuna ragion d’essere. Ovviamente, ho bisogno di tempo ma la linea è tracciata”. Lo ha annunciato, intervenendo a Radio anch’io su Radio 1 il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Dal giorno del mio insediamento, da 5 mesi, io mi sto muovendo nell’ottica del ridimensionamento della spesa – dice – Lavorerò, ad esempio, per la eliminazione di alcuni enti che stanno in liquidazione da alcuni anni o per l’accorpamento di alcuni enti”. E ricorda il “confronto” che c’è stato in passato con la Corte dei conti. “Che in passato ha richiamato la Regione per chiudere alcune società in liquidazione che non hanno ragione di esistere”.