Sicilia: Schifani, ‘sui termovalorizzatori mi impegnerò fino allo stremo, stop crisi rifiuti’

Ottobre 7, 2023

Brucoli (Siracusa). 7 ott. (Adnkronos) – “I termovalorizzatori sono una grande scommessa su cui impegnerò fino allo stremo, anche perché fa parte del mio programma elettorale e credo che sia una cosa voluta da tutti i siciliani, cioè porre fine a questa ignominiosa storia della crisi dei rifiuti e dei rifiuti che vengono portati all’estero, la saturazione delle discariche, vivere sempre in emergenza”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani parlando a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). “L’assessore Roberto Di Mauro sta facendo un ottimo lavoro a gestire l’emergenze delle discariche- dice – E’ un impegno forte. A breve dovrei avere conferito, su mia richiesta, poteri straordinari dal Governo come sono stati conferiti da Draghi al sindaco di Roma per potere velocizzare le procedure”. “Certo, io non escludo che ci possa essere qualche resistenza – conclude Schifani – non trovo entusiasmi nelle forze politiche, nel centrodestra finora c’è stato sostegno, vedremo”.