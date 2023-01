Sicilia: Schillaci (M5S), ‘in piazza a fianco lavoratori Orchestra sinfonica’

Gennaio 7, 2023

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Sono vicina ai lavoratori della Foss, l’Orchestra sinfonica siciliana, che da anni lamentano una governance non attenta alle loro esigenze. Oggi parteciperò alla manifestazione indetta dalle sigle sindacali e ho già predisposto una richiesta di audizione in IV commissione all’Ars per approfondire la questione”. Così la deputata del M5S all’Ars Roberta Schillaci.

“Anno nuovo problemi vecchi – prosegue – infatti con il 2023 non si placano le problematiche gestionali della Fondazione, fiore all’occhiello del panorama musicale nazionale. Ho convocato in audizione all’Ars l’assessore regionale con delega allo spettacolo Scarpinato, il commissario straordinario Nicola Tarantino e ancora i rappresentati delle sigle sindacali. Conto nella sensibilità del nuovo governo regionale per trovare una soluzione concreta per gli artisti e i lavoratori dell’Orchestra sinfonica siciliana ormai costretti ad inseguire contratti e senza alcuna certezza per il futuro. È fondamentale venga rinnovato il cda per dare visione con un’adeguata programmazione”.