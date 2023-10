Sicilia: Vertenza Caronte&Tourist, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ‘riprendono i collegamenti’

Ottobre 20, 2023

Palermo 20 tt. (Adnkronos) – “Dopo l’annuncio del governo regionale di voler ampliare la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i servizi integrativi a carico della Regione, accogliamo con grande sollievo la comunicazione di Caronte & Tourist Isole Minori di sospensione delle procedure di licenziamento per i 71 lavoratori e la ripresa dei collegamenti verso le isole”. Ad affermarlo sono i segretari generali regionali della Filt Cgil Alessandro Grasso, della Fit Cisl Dionisio Giordano ed il Commissario regionale Uiltrasporti Katia Di Cristina. “In queste settimane di continui incontri sindacali, abbiamo condiviso con la società l’esigenza di mantenere un confronto costante ma privo di esasperazioni, nonostante a rischio ci fossero 71 posti di lavoro”. E aggiungono” siamo sempre stati convinti che un tema così delicato qual è il diritto costituzionale a garantire la continuità territoriale verso le isole minori, non potesse restare inascoltato”. A più riprese abbiamo invitato il governo regionale a trovare una soluzione, nonostante le difficoltà traessero origine anche da fattori non direttamente attinenti la volontà dello stesso esecutivo”. “La conferma di oggi consentirà di riprendere la regolarità dei collegamenti verso le isole minori e di riattivare il confronto sindacale ordinario con l’auspicio di mettere quanto prima la parola fine alle incertezze di questi giorni e che ci sia la volontà di tutti di evitare per il futuro il ripetersi di tali criticità per la serenità delle popolazioni isolane e dei lavoratori del settore marittimo” concludono Grasso, Giordano e Di Cristina.