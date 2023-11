Sicurezza: Boccia, ‘coprono con pene e armi incapacità su manovra e economia’**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi assistiamo al medesimo film. Per coprire l’incapacità nel rispondere alle emergenze economiche delle famiglie, dei cittadini, dei lavoratori e delle nostre imprese, al caro vita, l’incapacità a gestire i progetti del PNRR, l’incapacità di essere credibili in Europa, oggi il CdM vara il pacchetto sicurezza che mette in carcere i bambini delle donne condannate e mette in giro più armi. L’unico istinto che hanno è quello securitario, quello di aumentare pene e spaventare il Paese. La verità è che questo governo pensa di rassicurarlo con provvedimenti di propaganda mentre lo rende più fragile smantellando sanità pubblica e attaccando il diritto dei lavoratori”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.