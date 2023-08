Sicurezza: Cecchetti, ‘grazie a Lega tornano militari in città per controllo e prevenzione’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Grazie alla Lega al governo ritornano i militari dell’operazione ‘Strade sicure’ in diverse città italiane, tra cui Monza, come confermato dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Dopo anni di tagli decisi dalla sinistra si torna a dare un segnale di controllo del territorio, di prevenzione e di deterrenza nei luoghi caldi delle nostre città, nei luoghi dove avvengono i crimini da strada: un altro passo in avanti concreto per dare sicurezza, ordine e legalità alle nostre città”. Lo dichiara il deputato Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.