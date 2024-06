Sicurezza: esame ddl slitta di un mese, arriva in Aula Camera il 25 luglio

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Il ddl sicurezza arriverà in Aula alla Camera il 25 luglio per la discussione generale. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’avvio dell’esame è slittato, dunque, di un mese, visto che era previsto in origine giovedì 27 giugno.