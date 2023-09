Sicurezza: Fdi Antimafia, ‘lotta senza confini a criminalità e mai più zone franche’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Prosegue senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine per sradicare la criminalità dal territorio della nostra Nazione. Dalle prime luci dell’alba a Vibo Valentia è scattata l’operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Gratteri, che sta portando a eseguire in tutta Italia misure cautelari nei confronti di 84 persone e nelle stesse ore oltre 800 uomini e donne delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno intervenendo tra Roma e Napoli in aree sensibili come quelle di Tor Bella Monaca e dei ‘Quartieri spagnoli’”. Così in una nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia De Corato, Antoniozzi, Congedo, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Della Porta, Melchiorre, Rastrelli, Russo, Sallemi, Sigismondi, Sisler.

“L’operazione interforze arriva non a caso a pochi giorni di distanza da quella di Caivano per dare un segnale forte e chiaro alla criminalità organizzata: per questo governo la lotta alla criminalità organizzata non è uno spot da campagna elettorale ma una priorità da realizzare attraverso un’azione costante che non cesserà fino a quando saremo al governo. I cittadini onesti devono sentire che lo Stato è al loro fianco e che metterà in campo tutte le sue risorse per ristabilire la legalità anche su aree del territorio nelle quali fino a oggi la criminalità ha regnato indisturbata. Non saranno tollerate zone franche”, concludono.