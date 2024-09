Sicurezza: Gasparri, ‘tema fondamentale tra impegni inizio legislatura’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il contrasto al crimine è un’esigenza che richiede sicuramente una presenza fisica maggiore da parte dello Stato, che in parte si è realizzata e in parte si deve incrementare. Ci sono norme che tutelano maggiormente il personale e che venivano chieste anche dal popolo in divisa. Quindi tutele maggiori sotto il profilo legale e sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. È necessario varare questo pacchetto e mi auguro che lo faremo rapidamente in Senato, perché è uno degli impegni che ci siamo presi ad inizio legislatura”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, a Tagadà su La7

“Poi sulla sicurezza c’è sempre un’emergenza, non esistono misure risolutive, alcune hanno effetto di deterrenza. Ad esempio, le norme che furono varate sui rave party causarono molte polemiche, ma chi voleva ha continuato a ballare in tutte le piazze d’Italia. Successivamente episodi di quel tipo non si sono più verificati quindi quella norma può aver contribuito allo svolgimento delle attività ludiche secondo alcuni criteri”.