Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Ci siamo occupati della questione dei rave illegali. In Italia è difficile con il governo attuale organizzare un rave illegalmente e le regole si rispettano. Quell’Italia nella quale lo Stato vessa le persone per bene e fa finta di non vedere chi agisce nell’illegalità è finita”. Così il premier Giorgia Meloni, in una diretta Facebook.