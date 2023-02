Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Si può fare, si poteva fare, si poteva far rispettare la legalità. Vogliamo dire al mondo intero che l’Italia non è più la Repubblica delle banane. E’ finito lo Stato forte con i deboli e debole con i forti”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un’iniziativa per Attilio Fontana presidente.