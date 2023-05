Sicurezza: Meloni, ‘Pisani e Giannini servitori Stato, in loro competenza e esperienza’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “A nome del Governo, desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni”. Così il premier Giorgia Meloni, dopo le nomine fatte in Consiglio dei ministri.

“Siamo profondamente grati – prosegue il presidente del Consiglio – per il lavoro che la Polizia e le Forze dell’Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico. A Vittorio Pisani e Lamberto Giannini auguro un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del Governo”.