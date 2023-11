Sicurezza: Meloni, ‘spero pacchetto possa essere rafforzato da Parlamento’ (2)

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Sulla sicurezza il governo ha adottato “diversi provvedimenti, un lavoro puntuale e che portiamo avanti con determinazione. Bisogna garantire la sicurezza, che non ci consente solo di difendere i cittadini”, a partire dai “più fragili e i più deboli”, ma anche di “garantire in Italia un ambiente favorevole alla crescita economica. La sicurezza – rimarca Meloni – è anche un tema di crescita economica”. La premier snocciola alcuni esempi. “Le norme antiborseggio, contenute nell’ultimo provvedimento sulla sicurezza, è una norma di buon senso che non solo è tesa a difendere i cittadini che prendono i mezzi pubblici, ma” serve da incentivo “anche al turismo, che è un asset economico. La nostra reputazione”, con mezzi di trasporto più sicuri, “è migliore, i flussi turistici aumentano, il che si traduce in ricchezza e posti di lavoro”.

Altro esempio “le norme sulle case abusive: dire che la proprietà privata è sacra, che le case non si possono occupare e se lo fai la polizia interviene immediatamente anziché restare per anni ad attendere, significa dare certezza non solo a chi vive ma anche chi considera la un investimento. Anche questo diventa una misura economica”, si liberano “più immobili, con ripercussioni anche sui prezzi. Puntare sulla sicurezza vuol dire tornare a fare di questa nazione una nazione seria, poiché le regole vengono rispettate” e creando un ambiente favorevole “per l’economia”.