Sicurezza: Milani (Fdi), ‘a Tor Bella Monaca governo Meloni riafferma presenza Stato’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Con la maxi operazione scattata all’alba a Tor Bella Monaca lo Stato si fa sentire. Dopo l’attentato a don Coluccia, anche a Roma, come a Napoli, il governo Meloni interviene con decisione in quartieri difficili e riafferma con forza la presenza dello Stato. Non consentiremo più zone franche per la delinquenza organizzata. I cittadini perbene che vivono in questi quartieri popolari hanno diritto a non dover vivere nella paura hanno diritto a vivere nella legalità e sicurezza. Ripristinare la legalità e riconsegnare i territori ai cittadini onesti è una priorità di questo governo. Le operazioni interforze garantiranno una presenza dello Stato che in molte città è stato per troppo tempo assente. Le nostre periferie devono tornare ad essere luoghi sicuri, e non zone franche dove a farla da padrone è la criminalità. Fratelli d’Italia ha da sempre sostenuto l’esigenza di mettere al centro dell’azione di governo la sicurezza dei nostri territori”. Lo scrive in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo nella commissione di inchiesta alla Camera sulla sicurezza e sul degrado delle periferie.