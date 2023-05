Sicurezza: Molteni, ‘sicurezza era considerata costo, oggi è un investimento’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag.(Adnkronos) – “La sicurezza è una necessità e soprattutto una priorità per un territorio importante come quello di Milano, per la Lombardia e per tutto il Paese; da questo punto di vista, il governo sta invertendo il paradigma del passato, quando la sicurezza era considerata un costo, mentre oggi è considerata un investimento”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, a margine della firma del protocollo di intesa relativo all’insediamento di presidi di sicurezza all’interno del Mind di Milano.

“Investire in sicurezza -aggiunge Molteni- vuol dire investire negli organici, nella videosorveglianza e nella collaborazione con gli enti locali. Parlo di sicurezza urbana integrata e partecipata perché con il gioco di squadra tra lo Stato centrale e gli enti locali si possono e si devono alzare i livelli di sicurezza dei cittadini”.