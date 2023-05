Sicurezza: Piantedosi, ‘non esiste emergenza a Milano e in Italia’

Maggio 10, 2023

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Non esiste un’emergenza sicurezza a Milano, come in Italia non esiste un’emergenza sicurezza ma un tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla presentazione del progetto di riqualificazione della caserma Garibaldi a Milano, che diventerà un nuovo polo dell’Università Cattolica.

“Tra emergenza e tema – ha sottolineato Piantedosi – c’è il passaggio che esiste tra la verificazione e gli accadimenti e quello che fanno le pubbliche amministrazioni”.