Novembre 3, 2022

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il rave è stato gestito con le leggi già esistenti, non servivano e non servono provvedimenti aggiuntivi. Guai a fare distrazione di massa, vanno aumentate le sanzioni amministrative, non giocare ai manettari”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, intervenendo all’Aria Che Tira in onda su La7.