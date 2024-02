Sicurezza: Rosato (Az), ‘disinformazione russa molto diffusa e pericolosa in Italia’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Gli scenari e i fronti di guerra non sono più solo quelli tradizionali, esiste un altro campo di guerra a tutti gli effetti rappresentato dall’informazione. In particolare sui canali social, oggi circolano notizie false e costruite ad hoc sull’andamento della guerra in Ucraina, sulle motivazioni dell’invasione, sul vittimismo russo dell’aggressione della NATO; tutte cose che sono palesemente false” Così Ettore Rosato, Segretario del Copasir intervenendo a Radio24 sulla relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza.

“Questo accade molto più che nel passato perché gli strumenti sono più raffinati e i social richiedono molte meno risorse a chi attacca rispetto a chi si difende. Peraltro – ha continuato Rosato – l’opinione pubblica nel nostro Paese è molto sensibile ai messaggi veicolati sui social che quindi fanno breccia. La Russia in questo ambito ha una grande expertise, costruita negli anni, e ha lavorato con molta efficacia anche a vantaggio di altri soggetti”.