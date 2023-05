Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La risposta del Parlamento Europeo al Grande Fratello nella testa del ministro Piantedosi è arrivata forte e chiara. No al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, non ci sono margini per tornare indietro su un dossier sul quale siamo, invece, all’avanguardia nella Ue”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter.