Sicurezza: Sensi (Pd), ‘errore porto d’arma privata per forze ordine, norma inquietante’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Lo aveva anticipato oggi @sole24ore: nel pacchetto sicurezza approvato oggi c’è una norma che consente di tenere armi senza licenza in casa. A me pare pericoloso e inquietante, in un paese che conosce molti fatti di fuoco legati alle armi troppo facili. Sbagliato”. Lo scrive su X il senatore dem, Filippo Sensi.