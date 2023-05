Sicurezza: Sensi, ‘su riconoscimento facciale Piantedosi si fermi, no a Stato polizia’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “No, ministro Piantedosi. L’unico ‘dato di fatto’ sul riconoscimento facciale non sono le sue potenzialità, tutte da determinare, ma i suoi rischi, chiari e presenti”: replica così il senatore del Partito Denocratico Filippo Sensi all’intervista del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oggi al quotidiano Libero.

“Il ‘punto di equilibrio’ tra sicurezza e privacy già c’è, ed è il divieto – vigente – del suo utilizzo”, prosegue Sensi in un tweet. “’L’utilizzo adeguato e bilanciato’ che lei evoca è già previsto dalla moratoria in vigore e dal nuovo regolamento europeo. Ogni passo avanti – conclude il senatore Pd – è un passo indietro su libertà e sicurezza. Lo Stato di diritto non è lo Stato di polizia. Fermatevi”.