Sicurezza stradale: caffè gratuito di notte e a Ferragosto in aree servizio Milano Serravalle

Luglio 27, 2023

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Tutti i fine settimana dal 29 luglio al 2 settembre e a Ferragosto Milano Serravalle torna a promuovere un’iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le aree di servizio della propria rete un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne.

L’iniziativa, che coinvolgerà le aree di servizio presenti lungo l’autostrada A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi, è in programma ogni notte tra venerdì e sabato e ogni notte fra sabato e domenica dalle 00.00 alle 5.00. Nel fine settimana di Ferragosto l’iniziativa è in programma ogni notte dalle 00.00 del 12 agosto alle 05.00 del 16 agosto.

Le aree di servizio che aderiscono all’iniziativa: in A7, Cantalupa Ovest, Dorno Est e Ovest, Castelnuovo Est e Ovest e Bettole Est e Ovest; in A50 Tangenziale Ovest, Muggiano Est e Ovest, Assago Ovest, San Giuliano Est e Ovest e Rozzano Est; in A51 Tangenziale Est, Cologno Monzese Est e Cascina Gobba Est e Ovest; in A52 Tangenziale Nord, Cinisello Nord.