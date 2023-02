Sicurezza: Verini (Pd), ‘su omicidio nautico si colma lacuna, ora più educazione’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb (Adnkronos) – “Il gruppo del Pd al Senato esprime il voto favorevole sul disegno di legge che introduce i reati di omicidio e lesioni personali commessi in ambito nautico, punendo chi causa un grave incidente in mare con un natante con le stesse sanzioni previsti nel caso dell’omicidio e delle lesioni stradali”. Lo ha detto in aula in dichiarazione di voto il senatore del Pd Walter Verini, segretario della commissione Giustizia.

“In effetti già all’atto dell’approvazione della legge sull’omicidio stradale, nel 2016, si era palesata un’evidente asimmetria con le analoghe condotte tenute alla guida di imbarcazioni. Colmare questa lacuna normativa era necessario perché si verificano molti incidenti di questo tipo, come quello gravissimo del giugno scorso sul lago di Garda, quando due persone in stato ubriachezza travolsero e uccisero due ragazzi”, ha aggiunto.

“Siamo favorevoli a questa legge anche se guardiamo con occhio critico al populismo penale. Bisogna interrogarsi per capire come mai, nonostante l’aggravio delle pene, la piaga degli incidenti sia ancora purtroppo cronaca quotidiana. Dobbiamo tutti considerare che non è solo con l’inasprimento delle pene che si contrasta il fenomeno diffuso della guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Accanto alle norme penali è necessaria una grande opera di educazione e prevenzione, che riguardi la scuola, i media, le famiglie”, ha concluso.