Siemens, Rastelli: “Siamo partner di multi-utilities per raggiungere la transizione energetica”

3 Ottobre 2024

Milano, 3 ott. – (Labitalia) – “Le multi-utilities hanno una sfida molto importante, quella della transizione che noi chiamiamo gemella e che altro non è che la transizione sostenibile e digitale. Siemens si pone al loro fianco come partner tecnologico proprio per facilitare la sfida di questa transizione. Oggi lanciamo un nuovo prodotto, un nuovo portafoglio completamente sostenibile. Il quadro normativo recentemente emanato dalla Comunità Europea impone il bando dei gas fluorurati. Per questo Siemens ha sviluppato un portafoglio completamente sostenibile e digitale per supportare la transizione in questa direzione”. Queste le parole di Marco Rastelli, head of electrification and automation di Siemens Smart Infrastructure, in occasione della presentazione del primo quadro in media tensione isolato in gas privo di SF6 (gas fluorurati a effetto serra) in Italia.

“La sostenibilità per Siemens è una priorità, da molti anni. Siemens ha investito con il progetto R&D proprio per assicurare che i quadri di media tensione isolati in gas potessero essere completamente sostenibili – conclude Rastelli – Da diversi anni il portafoglio è stato rivisto in chiave SF6-free, quindi privo di gas inquinanti, ed è stato venduto nel mercato internazionale con diverse referenze. In Italia, il nostro quadro è stato sottoposto a delle procedure di abilitazione e di conformità alle normative locali che abbiamo terminato recentemente. Siamo contenti di poter dire di aver fatto un primo progetto pilota con Unareti installando recentemente a Milano il primo quadro che rappresenta la prima referenza importante per il mercato italiano”.