Silicon Valley Bank, Biden: “Sistema è solido, risparmi al sicuro”

Marzo 13, 2023

Washington, 13 mar. (Adnkronos) – “Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostro sistema bancario è solido. I vostri depositi sono al sicuro”. E’ quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l’Australia. “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani”, ha garantito, parlando del fallimento della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

“Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche” ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. “Dobbiamo prevenire che questo possa accadere di nuovo” ha detto Biden parlando del fallimento della Svb, denunciando che “purtroppo la precedente amministrazione aveva annullato le regole” introdotte dall’amministrazione Obama.