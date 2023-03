Silicon Valley Bank, scontro tra potenziali acquirenti attività britanniche

Marzo 13, 2023

Londra, 13 mar. (Adnkronos/Dpa) – Un certo numero di potenziali acquirenti si sta muovendo intorno alla fallita Silicon Valley Bank UK. Il cancelliere britannico Jeremy Hunt ha dichiarato che il governo sta “lavorando a ritmo serrato” su un piano per evitare il fallimento delle aziende colpite, che potrebbe comportare un’operazione d’emergenza di acquisizione privata. Un’indagine condotta su 31 fondi di venture capital, che detengono migliaia di investimenti in aziende tecnologiche e scientifiche del Regno Unito, ha rilevato che il 34% delle società in portafoglio – pari a 336 – ha conti con la banca.

Secondo i dati forniti da Bvca, l’organismo di settore che rappresenta gli investitori di venture capital, più di 200 di queste sono ora a rischio di liquidità a breve o a lungo termine. Circa 2,5 miliardi di sterline (3 miliardi di dollari) di capitale di queste imprese sono bloccati presso la banca. Si teme che molte altre imprese possano essere colpite: il quotidiano Times riporta che più di 3.000 aziende hanno depositi per circa 7 miliardi di sterline presso la filiale britannica.

La società madreSilicon Valley Bank, con sede in California, è implosae i suoi beni sono stati sequestrati dalle autorità di regolamentazione statunitensi venerdì scorso – il più grande fallimento di una banca dalla crisi finanziaria del 2008. La Banca d’Inghilterra ha poi ordinato l’insolvenza della filiale britannica a partire da domenica sera.

Secondo quanto riportato da Sky News, i giganti bancari Hsbc e JP Morgan erano tra i soggetti che stavano valutando l’acquisto delle attività britanniche della banca. Entrambi hanno rifiutato di commentare. Anche Oaknorth Bank, una banca d’affari fondata da Rishi Khosla, ex donatore dei Tory, era in trattative per l’acquisizione, secondo quanto risulta all’agenzia di stampa PA. Secondo Sky, c’era anche l’interesse di The Bank of London e del veicolo di investimento statale di Abu Dhabi ADQ.Le discussioni sono andate avanti fino a sera, mentre i funzionari si affannavano a trovare un acquirente prima della scadenza dell’insolvenza.

Hunt ha avvertito che i settori tecnologico e scientifico sono a “serio rischio”, ma ha affermato che non c’è alcun rischio per il sistema finanziario del Regno Unito nel suo complesso. Ha detto che il Governo e la Banca d’Inghilterra stanno cercando un modo per estendere un’ancora di salvezza temporanea alle imprese colpite dal fallimento della banca, prestatrice di “alcune delle nostre imprese più promettenti ed entusiasmanti”. Parlando alle trasmissioni politiche della domenica mattina, ha detto: “Il Primo Ministro, io e il Governatore della Banca d’Inghilterra siamo assolutamente determinati a fare tutto il possibile per proteggere il futuro di queste aziende molto, molto importanti”. Vogliamo trovare un modo per ridurre al minimo o, se possibile, evitare tutte le perdite a queste aziende incredibilmente promettenti”. “Quello che faremo è presentare molto rapidamente un piano per assicurarci che possano soddisfare i loro requisiti operativi di liquidità”.

Il Cancelliere non ha voluto dire se il Governo garantirà il 100% dei depositi delle società. Solo 85.000 sterline dei depositi dei singoli clienti saranno protetti dal sistema di assicurazione dei depositi del Regno Unito, il che significa che molti rischiano di subire gravi perdite senza l’intervento del governo.