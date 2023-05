Sindacato: Ruotolo (Pd), ‘solidarietà a Caldiero per minacce’

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà a Rosita Caldiero, dirigente nazionale Fiom, minacciata di morte per il suo impegno sindacale. Oggi un pacco sospetto è stato rinvenuto presso la sua abitazione ed è stato fatto brillare dagli artificieri che hanno rinvenuto una lettera di minacce. Già da tempo Rosita Caldiero è protetta dallo Stato. Dopo la gravissima minaccia di oggi, chiediamo al ministro dell’interno di valutare per la dirigente sindacale della Fiom-Cgil ulteriori misure di protezione. Non lasceremo sola Rosita Caldiero nella battaglia per la difesa dei diritti dei lavoratori”. Così Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Partito Democratico