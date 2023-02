Sinistra: Fratoianni, ‘è morta Elettra Deiana, grande dolore per tutti’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb (Adnkronos) – “Stanotte Elettra Deiana ci ha lasciati. Una dirigente comunista, un’intellettuale femminista, una compagna e un’ amica”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ho di lei, e con lei, un’infinità di ricordi.- prosegue il leader di SI – Da Rifondazione a Sel e a Sinistra Italiana. Ricordo la sua attenzione ai movimenti e l’insistenza con cui ci richiamava alla necessità di approfondire la dimensione del pensiero e della riflessione. E la sua ironia tagliente e irriverente. Ultimamente, capitava che mi chiamasse dopo avermi visto in qualche trasmissione televisiva per dirmi le sue impressioni, avanzare le sue critiche e condividere le sue preoccupazioni sullo stato della nostra democrazia. Sulla qualità di un dibattito politico sempre più bassa e sul Parlamento, in cui aveva portato da deputata le battaglie pacifiste e femministe dal 2001 al 2008, e che vedeva sempre più marginalizzato”.

“Un dolore grande, una grande perdita, – conclude Fratoianni – per me e per tante e tanti che hanno camminato con lei”.