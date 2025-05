Sinistra: Vendola, ‘ci mancherà tanto umanità speciale Cramarossa’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Quando fiorì la stagione più bella della Puglia, quella che ancora chiamiamo ‘rivoluzione gentile’, una intera giovane generazione si fece protagonista di un modo nuovo di stare in politica, e di starci solo per passione e non per calcolo o per carrierismo. Vincenzo Cramarossa è stato uno di quei ragazzi meravigliosi che hanno costruito il cambiamento nella nostra terra”. Così Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana ricorda il comunicatore politico barese scomparso improvvisamente ieri a 47 anni.

“Vincenzo è stato tante cose: un compagno, un amico, – prosegue l’ex presidente della Regione Puglia – un professionista della comunicazione politica, un militante generoso, mite, discreto, una gran bella persona. Se penso all’esperienza irripetibile, innovativa e corale dei nostri comitati e delle ‘fabbriche di Nichi’ mi viene spontaneo pensare a Vincenzo, a quel suo sorriso rassicurante e alle sue idee mai banali, a quella sua capacità di dare più valore al pronome ‘noi’. E noi oggi siamo increduli e smarriti – conclude Vendola – alla notizia della sua scomparsa. Ci mancherà tanto l’umanità speciale di Vincenzo”.