Sinner salta Internazionali d’Italia 2024, ancora problemi all’anca

4 Maggio 2024

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma”, agli Internazionali d’Italia 2024. Questo l’annuncio di Jannik Sinner sulla sua pagina Instagram. Dopo il ritiro nel torneo di Madrid l’azzurro è costretto a non prendere parte neanche agli Internazionali di Tennis di Roma. “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano”, ha aggiunto Sinner.

“Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza”, ha concluso Sinner nel suo messaggio.