Siracusa: Isab, ‘avvio indagine nel 2020, depositata relazione tecnica di esperti’

12 Dicembre 2024

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) – Isab precisa, in una nota, “che l’avvio dell’indagine in questione risale al 2020 e che è in corso un incidente probatorio nell’ambito del quale è stata già depositata una relazione tecnica redatta da collegio peritale di esperti particolarmente autorevoli, designato dal giudice competente, che ha concluso nel senso di escludere la compromissione dell’acqua di mare in prossimità dell’immissione del canale Alpina, recettore dello scarico del Tas di Isab, dei relativi sedimenti nonché dell’aria del comprensorio di Priolo Gargallo”. “Isab è confidente che, anche ad esito dell’ulteriore supplemento di indagine disposto limitatamente all’ambiente marino nell’ambito dello stesso incidente probatorio, vengano confermate le conclusioni della perizia citata”, conclude la società.