Siria: almeno 7 morti e 15 feriti in attacco contro milizia filo-iraniana

Marzo 8, 2023

Damasco, 8 mar. (AdnkronosDpa/Europa Press) – Almeno sette persone sono state uccise e altre 15 ferite in un attacco in un’area controllata da gruppi filo-iraniani nella regione di Deir Ezzor, nel nord-est della Siria. L’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), che ha riferito che almeno tre di loro sono di origine afghana, ha dichiarato che l’attacco è stato compiuto quando un camion carico di munizioni è passato nei pressi di un arsenale appartenente a una milizia filo-iraniana.

Secondo diversi testimoni, l’attentato ha provocato una forte esplosione nei pressi della cittadina di Al Hamidiya, dove è stata osservatala presenza di diversi droni. L’OSDH ha riferito che almeno 16 persone legate alle milizie filo-iraniane in Siria sono state uccise lo scorso febbraio, tutte in bombardamenti e attacchi a terra.